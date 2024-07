Microsoft, Xbox Game Pass Temmuz 2024 ikinci grup oyunlarını açıkladı. Bu ayın seçkisi, Game Pass fiyat artışının ardından gelen ilk grup olması ve Activision imzalı oyunların gelebileceğine dair işaretler taşımasıyla öne çıkıyor.

Temmuz 2024'ün İkinci Grup Oyunları

Xbox Game Pass’in Temmuz 2024 ikinci grup oyunları, 16 Temmuz'da Magical Delicacy ile başlayacak. Piksel sanat tarzıyla dikkat çeken bu platform oyununda, oyuncular kendi mağazalarında büyülü lezzetler pişirerek eğlenceli bir deneyim yaşayacaklar.

16 Temmuz'da çıkış gününde Game Pass'e gelecek bir diğer oyun ise Flock. Çok oyunculu co-op deneyimi sunan Flock'ta, arkadaşlarınızla birlikte sevimli uçan yaratıkları yakalayarak keyifli vakit geçireceksiniz.

Aksiyon RPG ve Strateji Oyunları

Flintlock: The Siege of Dawn, 18 Temmuz'da bulut, konsol ve PC için oyuncularla buluşacak. A44 Games tarafından geliştirilen bu aksiyon RPG oyunu, epik savaşlar ve keşiflerle dolu bir dünyaya davet ediyor. Aynı gün, Dungeons of Hinterberg de yayınlanacak ve oyuncuları büyüleyici bir zindan keşif macerasına çıkaracak.

19 Temmuz'da ise Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Game Pass kütüphanesine katılacak. Japon ilhamlı, tek oyunculu bu strateji oyunu, bulut, konsol ve PC platformlarında erişilebilir olacak.

Fiyat Artışı ve Gelecek Planları

Bu seçki, Microsoft’un tartışmalara yol açan fiyat artışından sonra açıklanan ilk Game Pass grubu olma özelliğini taşıyor. Analistlerin görüşüne göre, Game Pass fiyat artışları kaçınılmazdı ve gelecekte yeni zamlar, yeni abonelik türleri ve hatta reklamların bile gelebileceği ifade ediliyor.

Activision Oyunları İçin İpucu

İkinci grup oyunların 19 Temmuz'da sona ermesi, ilerleyen günlerde Activision oyunlarının, özellikle de Call of Duty serisinin Game Pass'e dahil olabileceğine dair önemli bir işaret olarak yorumlanıyor. Bu durum, Game Pass aboneleri için büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Eklenecek oyunlar:

- Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Temmuz

- Flock (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Temmuz

- Flintlock: The Siege of Dawn (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 18 Temmuz

- Dungeons of Hinterberg (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 18 Temmuz

- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Temmuz