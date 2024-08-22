Buna göre, yabancı yatırımcılar borsada 297,6 milyon dolarlık hisse sattı.

Dört haftadır süren satışlar

Yabancı yatırımcılar, son dört haftadır hisse satışlarını sürdürüyor. 9 Ağustos haftasında 323,5 milyon dolar, 2 Ağustos haftasında 169,2 milyon dolar ve 26 Temmuz haftasında 128,5 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirilmişti. Bu satış trendi, yabancı yatırımcıların Türkiye hisse senedi piyasasındaki pozisyonlarını azaltma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Hisse senedi stoku geriliyor

Bu satışlarla birlikte, yabancı yatırımcıların borsadaki toplam hisse senedi stoku, piyasa değeri üzerinden 36,1 milyar dolardan 35,8 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcıların portföylerindeki bu azalma, piyasalarda önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.

Yabancı yatırımcıların satış baskısı

Yabancı yatırımcıların Türkiye borsasındaki hisse satışları, piyasalarda satış baskısını artırıyor. Bu durum, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yönelik risk algısını yansıtabilir. Önümüzdeki haftalarda yabancı yatırımcıların pozisyonlarını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.