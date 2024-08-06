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Doğum ve eğitim:

  • Doğum yeri: Han Yunus, Gazze
  • Doğum yılı: 1962
  • Eğitim: Lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.
  • Üniversite aktiviteleri: Üniversite'nin öğrenci konseyinde 5 yıl boyunca aktif görev aldı. Teknik ve Spor Komiteleri Sekreteri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Hamas'taki rolü:

  • Hamas'ın kuruluşunda rolü: Hamas örgütünün kurucularından Ahmet Yasin'e yakınlığıyla bilinir. 1980'lerin sonunda hareketin ilk silahlı kanadının kurulmasında yer aldı ve Şeyh Yasin'in birçok emrini yerine getirdi.
  • Güvenlik görevleri: Hareketin “Mecd” olarak bilinen ilk güvenlik organının kuruluşunda yer aldı ve güvenlik biriminin en tepedeki ilk sorumlusu oldu.
  • İntifada: İlk intifadayla beraber, o zaman Filistinli Mücahitler olarak bilinen hareketin ana koordinasyonunu sağladı.
  • Hapis yatışı: İlk kez 1982'de hapse giren Sinvar, 1988'de yeniden tutuklanarak aralıksız 22 yıl İsrail zindanlarında kaldı. 2011 yılında İsrailli asker Gilad Şalit'e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.

Liderlik:

  • Gazze'deki Hamas yönetimi: 2017 yılında Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine seçildi.
  • Koordinasyon: Siyasi ve askeri kişiliği ile Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan önemli bir isimdir.

Özellikleri:

  • Sert kişilik: Sert kişiliği ve her olaya güvenlik açısından yaklaşımı ile tanınır. Hareketin önde gelen birçok ismi ile zaman zaman sorunlar yaşamıştır.
Kaynak: HABER MERKEZİ