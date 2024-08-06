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Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 4.2 milyar euro destek onayı

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 4.2 milyar euro destek onayı

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