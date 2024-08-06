Doğum ve eğitim:
- Doğum yeri: Han Yunus, Gazze
- Doğum yılı: 1962
- Eğitim: Lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.
- Üniversite aktiviteleri: Üniversite'nin öğrenci konseyinde 5 yıl boyunca aktif görev aldı. Teknik ve Spor Komiteleri Sekreteri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Hamas'taki rolü:
- Hamas'ın kuruluşunda rolü: Hamas örgütünün kurucularından Ahmet Yasin'e yakınlığıyla bilinir. 1980'lerin sonunda hareketin ilk silahlı kanadının kurulmasında yer aldı ve Şeyh Yasin'in birçok emrini yerine getirdi.
- Güvenlik görevleri: Hareketin “Mecd” olarak bilinen ilk güvenlik organının kuruluşunda yer aldı ve güvenlik biriminin en tepedeki ilk sorumlusu oldu.
- İntifada: İlk intifadayla beraber, o zaman Filistinli Mücahitler olarak bilinen hareketin ana koordinasyonunu sağladı.
- Hapis yatışı: İlk kez 1982'de hapse giren Sinvar, 1988'de yeniden tutuklanarak aralıksız 22 yıl İsrail zindanlarında kaldı. 2011 yılında İsrailli asker Gilad Şalit'e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.
Liderlik:
- Gazze'deki Hamas yönetimi: 2017 yılında Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine seçildi.
- Koordinasyon: Siyasi ve askeri kişiliği ile Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan önemli bir isimdir.
Özellikleri:
- Sert kişilik: Sert kişiliği ve her olaya güvenlik açısından yaklaşımı ile tanınır. Hareketin önde gelen birçok ismi ile zaman zaman sorunlar yaşamıştır.
Kaynak: HABER MERKEZİ