Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı popüler dizide kullanılan bu prestijli yalı, 1 milyar 250 milyon TL bedelle alıcı bekliyor.

Tarihi yapının özellikleri

Boğaz'ın en değerli yalılarından biri olan Sakıp Sabancı Yalısı, hem görkemi hem de konumuyla dikkat çekiyor. 1.985 metrekare brüt ve 1.670 metrekare net alanıyla geniş bir kullanım sunan bu lüks yapı, ihtişamıyla Boğaz’ın simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

Kira geliri bağışlanıyor

Sabancı ailesine ait bu yalı, iki yıl önce aylık 600 bin TL kira bedeliyle kiralanmıştı. Bu kira geliri ise engelliler yararına bağışlanıyor. Yalının yeni sahibinin kim olacağı ve dizilerde kullanılmaya devam edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Sakıp Sabancı Yalısı'nın satışı, hem tarihi yapıları hem de lüks gayrimenkul piyasasını yakından takip edenler için büyük bir ilgi konusu olmaya devam ediyor.