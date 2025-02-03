Yalova'da Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme üzerine başlatılan soruşturma kapsamında suya karışan maddenin içeriği belirlendi. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, suyun köpürmesine temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan bir bileşiğin neden olduğu tespit edildi.

Yalova Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı. Yetkililer, suyun güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alındığını ve halkın bilgilendirileceğini belirtti.