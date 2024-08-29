Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, komşularının uzun süre haber alamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu. Olay, Harmanlar Mahallesi Lale Sokak'taki Süreyya Apartmanı'nın zemin katında meydana geldi. 70 yaşındaki Lidya Akuari'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Parmaklıklar kesildi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartman dairesinin penceresinin açık olduğunu fark ederek demir parmaklıkları kesip içeri girdi ve kapıyı açtı. Sağlık ekipleri içeri girer girmez yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tahkikat devam ediyor

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaptıktan sonra Lidya Akuari'nin cenazesi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.