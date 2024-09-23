Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in bereketli topraklarından Yamanlar domatesini kutlamak amacıyla "Yamanlar Domates Şenliği"ni düzenledi. Şenlik, İzmir’in dört bir yanından gelen katılımcılarla dolup taştı ve hem eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı hem de dayanışma mesajları verildi.

Şenliğin detayları

Yamanlar, geçtiğimiz ay yaşanan büyük orman yangınının izlerini silmek ve yeniden doğuşu simgelemek amacıyla bu özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Renk, Tat ve Dayanışma ile Yeniden Doğuyoruz!" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç ve ünlü şef Hazer Amani gibi önemli isimler katıldı.

Coşkulu etkinlikler

Şenlikte Domates Yeme Yarışması, halk oyunları gösterileri ve çocuk etkinlikleri gibi birçok aktivite düzenlendi. Katılımcılar, yerel üreticiler tarafından sunulan Yamanlar domatesi ve el emeği ürünleriyle buluştu. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nin düzenlediği atölyeler ise büyük ilgi gördü.

Coğrafi işaret hedefi

Başkan Yıldız Ünsal, Yamanlar domatesinin coğrafi işaret alma sürecinde olduğunu vurguladı ve bu domatesin 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Ünsal, “Bu kıymetli domatesi yarınlara taşıma mücadelesi veren tüm üreticilerimizi kutluyorum” dedi.

Sel felaketi uyarısı

Etkinlikte önemli bir uyarıda da bulunan Ünsal, yangın sonrası oluşabilecek sel tehlikesine dikkat çekti. “Sel felaketi riskiyle karşı karşıyayız; bu konuda tedbir almalıyız” ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimin önemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti ve bu tür etkinliklerin kırsal kalkınma için önemli olduğunu vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç ise “Kendi kendimize yetecek bir üretim modelini geliştirmeliyiz” dedi.

Geleceğe taşınmalı

Ünlü şef Hazer Amani, Yamanlar domatesinin lezzetini vurgulayarak bu ürünün tanıtımının önemli olduğunu söyledi. Tarım ve gıda yazarı Bilge Keykubat ise şenliğin kente yayılması gerektiğini belirtti.