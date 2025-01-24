Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciası, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Olayın ardından bir gün süren milli yas ilan edilirken, ünlü isimlerden de taziye mesajları gelmeye başladı. Ancak, bu dramın ardından Fatih Ürek'in tatil paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yangının ardından tatil paylaşımı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak sabahı gerçekleşen korkunç yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yarıyıl tatili nedeniyle otelde bulunan birçok kişi, büyük bir faciaya kurban gitti. Türkiye’yi yasa boğan bu olayın ardından, ünlü televizyoncu ve şarkıcı Fatih Ürek, Milano’daki tatilinden bir paylaşımda bulundu. Ürek, paylaştığı fotoğrafta bir şömineyi gösteriyor ve bu kareyi "Milano'dan bir an" şeklinde paylaşıyordu.

Ancak bu paylaşım, faciadan sonra yapılan duygusal paylaşımlarla kıyaslandığında oldukça uygunsuz olarak algılandı. Sosyal medyada, "Yuh artık bu kadarda olmaz", "Böyle bir zamanda tatil paylaşımı yapılmaz" gibi yorumlar yapıldı. Birçok kişi, ünlü ismin acı olayın yaşandığı dönemde böylesi bir paylaşımla gündeme gelmesini eleştirdi.

Paylaşım kısa sürede silindi

Gelen tepkiler sonrası, Fatih Ürek Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımı hızla sildi. Ancak sosyal medya kullanıcıları, paylaştığı görselin kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmasını ve silinmesinin ardından da tartışmaların devam etmesini sağladı. Ürek’in yaptığı paylaşımın özellikle acının taze olduğu bu dönemde dikkate alınmadığı düşünülerek eleştirildi.

Sosyal medya tepkileri

Ünlü televizyoncunun yaptığı paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar, böyle bir zamanda tatil paylaşımının hiç de hoş karşılanmadığını belirttiler. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü ismin duyarsız bir şekilde tatil paylaşımlarına devam etmesini eleştirdi. Kimi kullanıcılar, "Hiç hoş değil" şeklinde yorumlar yaparak, daha saygılı ve anlamlı bir paylaşım yapılmasını talep etti.