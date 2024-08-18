İzmir’de Yamanlar Dağı’nda devam eden orman yangınlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, yangından zarar gören bölgelerdeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tugay, yaraların birlikte sarılacağı mesajını verdi ve destek sözü verdi.

Öznur Tugay'dan geçmiş olsun ziyareti

Öznur Tugay, İzmir’deki orman yangınının etkilediği Karşıyaka ve Bayraklı bölgelerinde yangından zarar gören yurttaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak Karşıyaka’nın Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yer alan Manolya Apartmanı’na giden Tugay, burada çatısı yangından zarar gören apartman sakinleriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gerçekleştirdiği apartmanda, Tugay vatandaşların sorunlarını dinledi ve taleplerine ilişkin bilgi aldı. Tugay, resmi çalışmaların ardından vatandaşların güvenle evlerine dönebilmesi için gerekli tüm desteği vereceklerini vurguladı.

Doğançay Mahallesi incelemeleri

Manolya Apartmanı ziyaretinin ardından, Öznur Tugay Bayraklı’nın Doğançay Mahallesi’ne geçerek yangından etkilenen evlerde incelemelerde bulundu. Yamanlar Dağı eteklerinde yer alan mahallede Muhtar Arzu Nisan’dan mevcut durum hakkında bilgi aldı. Tugay, yangının verdiği zararın büyüklüğüne dikkat çekerek, yaşanan can kaybının olmamasını en büyük teselli olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, bölgedeki yaraların birlikte sarılacağına dair umut verici mesajlar paylaştı.