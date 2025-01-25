Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan otel yangını, yangın güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırdı. Bu artan talep, yangın tüpü satan firmalarda ciddi satış artışlarına yol açarken, fırsatçılar da fiyatları yükseltmek için harekete geçti. Yangın tüplerine olan talep, fiyatların artmasına neden oldu ve 400 TL civarında olan 1 kg'lık yangın tüpleri, facianın ardından 700 TL'yi geçti.

Fırsatçılar yine devrede

Bazı satıcılar, artan talebe yetişemediklerini belirterek fiyatları artırırken, stok yapma yoluna giden bazı şirketlerin de fiyatları yükseltmesi dikkat çekiyor. Baysan Yangın Söndürme Cihazları'nın sahibi İlyas İpek, "Yangın tüpü talebi son dönemde arttı. Ancak bazı firmalar bu durumu fırsata çevirip fiyatları yükseltiyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Yangın tüpü seçerken nelere dikkat edilmeli?

İlyas İpek, yangın tüpü satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara da değindi. Kalitesiz veya son kullanma tarihi geçmiş tüplerin hayati risk taşıdığını belirten İpek, "Güvenilir ve onaylı ürünler tercih edilmelidir. TSE onaylı ve HYB belgesine sahip firmalardan tüp alınması gerekir" dedi.

Sahte Yangın Tüpü Tehlikesi! Mermer Tozu Kullanılıyor

İpek, sahte yangın tüplerinin tehlikesine de dikkat çekerek, bazı tüplerin söndürme tozu yerine mermer tozu ile doldurulduğunu ve bunun büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Bu tür tüplerin, yangın anında yeterli müdahaleyi sağlamadığını vurguladı.

Yangın tüpü alırken nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar, yangın tüpü alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

Yetkili Satıcıları Tercih Edin: Güvenilir ve sertifikalı satıcıları tercih edin.

TSE Belgesini Kontrol Edin: Ürünün TSE onayına sahip olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Açıklamaları İnceleyin: Ürünün üretim ve son kullanım tarihlerini kontrol edin.

Aşırı Ucuz Ürünlerden Kaçının: Piyasadaki normal fiyatların çok altında satılan ürünlerden şüphe edin.

İpek, yangın tüplerinin sadece ilk müdahale için yeterli olduğunu, ancak yangının büyümesi durumunda başka güvenlik önlemleri alınması gerektiğine dikkat çekti. "Yangın tüpü almak yeterli değil, nasıl kullanılacağını bilmek de çok önemli" diyerek, yangın güvenliğinin kapsamlı bir konu olduğunu vurguladı.

Yangın güvenliği hayati önem taşıyor

Yangın güvenliğine dair toplumsal farkındalığın artması gerektiğini belirten uzmanlar, kalitesiz ve sahte ürünlerin ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Mermer tozu dolu yangın tüplerinin sadece maddi değil, insan hayatı üzerinde de büyük bedeller ödetebileceği unutulmamalıdır.