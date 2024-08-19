Yangın Yönetim Merkezi'nde, Yangınlara Karşı Yüksek Hazırlık!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen yangın yönetimi, son teknolojiyle donatılmış Yangın Yönetim Merkezi’nde yürütülüyor. Yangınların etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için insansız hava araçları (İHA) ve meteorolojik verilerle koordineli bir çalışma yürütülüyor.

İHA ve termal görüntülerin rolü

Yangın Yönetim Merkezi, yerli ve milli insansız hava araçlarından gelen termal görüntüleri sürekli olarak izliyor. Bu görüntüler, bölgedeki en ufak kıvılcımların bile tespit edilmesini sağlıyor. Termal görüntülerde herhangi bir yangın belirtisi görülür görülmez, derhal sahadaki ekipler bilgilendiriliyor ve ilgili bölgelere müdahale ekipleri sevk ediliyor.

Meteorolojik verilerin takibi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan nem ve sıcaklık haritaları da merkezi yönetim tarafından dikkatle takip ediliyor. Yangın çıkma riski yüksek olan bölgelerde, bu veriler doğrultusunda daha fazla önlem alınıyor. Haritalarda kırmızı ve turuncu renklerle işaretlenen alanlar, riskin daha yüksek olduğu bölgeler olarak belirleniyor.

Yangının yayılma riskine karşı mücadele

Yangın Yönetim Merkezi, sahadaki personelin GPS haritalarını da izliyor. Bu haritalar, yangın bölgelerindeki ekiplerin konumlarını gösteriyor ve takviye ekiplerin sevki noktasında koordinasyonu sağlıyor. Ayrıca, yangın bölgelerindeki rüzgar koşulları da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen güncel verilerle sürekli olarak kontrol ediliyor, böylece yangının yayılma riski en aza indirilmeye çalışılıyor.