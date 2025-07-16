Aliağa'daki yangında yaralanan Kaptan isimli köpek tedavisinin ardından yuvalandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, 26 Haziran'da çıkan ve 27 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan Aliağa Bozköy'deki yangından etkilenmişti. Sağ ön bacağı ile kulaklarında yanıklar olan, yine dumandan dolayı zehirlendiği belirlenen sahipsiz köpek, yangın bölgesinden kurtarılarak Seyrek Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alınmış ve veteriner hekimlerin özverili çalışmaları ile sağlığına kavuşmuştu. Kaptan artık Fikri Altınkaya ile yaşayacak.

Seyrek Hayvan Hastanesi Sorumlu Veteriner Hekimi Cihan Ziyan, Kaptan'ın kendilerine getirildiğinde bitkin durumda olduğunu söyledi. İlk müdahalenin burada yapıldığını belirten Ziyan, “Sevimli dostumuzun bakımını, tedavisini yaptık. Kısırlaştırıldı. Kuduz aşısı ve parazit iğneleri yapıldı. Kaptan, yaşadığı bölgede kendisine bakan Fikri Altınkaya tarafından resmi olarak sahiplenildi” dedi.

Kaptan'a kavuşunca büyük bir mutluluk yaşayan Fikri Altınkaya, “Neredesin sen? Hoş geldin oğlum. İyi misin?” diyerek sarıldı. Altınkaya, “Yangının çıktığı gün ben onu yuvasından çıkardım. Aldım götürdüm. Ama geri kaçtı. Gece birisi görmüş, almış top sahasına bırakmış ama o eve gelmiş. Patileri yandı ama burayı terk etmedi. Sağ olsun İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kedilerimizi, köpeklerimizi alıp tedavi etti. Aşılarını ve bakımlarını yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.