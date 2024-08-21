İzmir’deki büyük yangın sırasında kurtarılan kimsesiz köpekler, düzenlenecek özel bir etkinlikle yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor. Bu önemli organizasyonda, ünlü isimlerin yanı sıra gönüllüler de köpeklere destek veriyor.

Yangından kurtarılan köpeklerin hikayesi

İzmir’de meydana gelen büyük yangın, birçok hayvanı zor durumda bıraktı. Yangından etkilenen köpekler, gönüllülerin ve hayvanseverlerin çabalarıyla kurtarıldı. Ancak, bu köpeklerin yeniden hayata tutunabilmeleri için yeni yuvalara ihtiyaçları var. Gözde Kirtil, "Bir barınakta hapis halindesiniz ve bir anda korkunç bir yangın çıkıyor. Neyse ki Seren Serengil’in desteğiyle hemen harekete geçtik ve köpekleri güvenli bir yere taşıdık" diyerek o anları anlattı.

Gönüllülerin özverili çalışmaları

Gözde Kirtil, köpeklerin bakımını üstlenerek onları sahiplendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte köpeklerin tıraşları ve bakımları yapılırken, onların travmalarını atlatmalarına da yardımcı olunuyor. Gönüllülerden Ayşe Yurtcu, yaşadığı sakatlıklara rağmen köpeklerin bakımına devam ettiğini belirtti. Yurtcu, "Kolumu ve bacağımı kırmama rağmen, bu canlar için çalışmayı sürdürdüm. Onların ağlayarak geldikleri yerden gülerek ayrıldıklarını görmek benim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Sahiplendirme etkinliği ve çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 22 Ağustos’ta Kültürpark Fuar Alanı’nda düzenlenecek sahiplendirme etkinliği, saat 10:00’da başlayacak. Seren Serengil’in de katılacağı etkinlikte, köpeklerin yeni sahiplerini bulması hedefleniyor. Gözde Kirtil, "Bu etkinliğe katılmak isteyen hayvanseverleri bekliyoruz. Bu canların yeni yuvalarına kavuşmasına hep birlikte destek olalım" diyerek herkesi etkinliğe davet etti.

Kanunlar ve hayvan hakları

Etkinlik sırasında hayvan hakları ve mevcut yasal düzenlemeler de gündeme geldi. Gönüllüler, mevcut yasaların yeterli olmadığını ve uygulamada sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Bünyamin Bıçak, "Yaşatmak varken hapsetmek ya da öldürmek çözüm olamaz. Mevcut kanunun uygulanması için daha sıkı tedbirler alınmalı." diyerek hayvan hakları konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı.

İzmir’de düzenlenecek olan sahiplendirme etkinliği, yangından kurtarılan köpeklerin yeniden hayata tutunabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Gönüllülerin özverili çalışmaları sayesinde, bu can dostları yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor. Hayvanseverler, 22 Ağustos’ta Kültürpark Fuar Alanı’ndaki bu özel etkinliğe davet ediliyor.