Denizli-Muğla il sınırında çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, Cemil Gümüş adlı köylünün evinde hazırladığı ayranla karşılandı. Olay, Rus pilotun paylaşımıyla sosyal medyada viral oldu ve köylünün nezaketi takdir topladı.

Andızlık mevkiinde çıkan yangın, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 17 saatlik yoğun çaba sonucu kontrol altına alındı. Helikopterler, yangın bölgesine su taşıyarak müdahalede bulundular.

Cemil Gümüş adlı köylü, helikopterin zorunlu iniş yaptığı anda hazırladığı ayranla müdahale ekibine ikramda bulundu. Gümüş'ün bu nezaketi, helikopter personeli tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı.

Helikopterde bulunan Rus pilot, köylünün ikramını sosyal medya üzerinden paylaşarak olayın duyulmasını sağladı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğenilip paylaşıldı, Türkiye genelinde takdir topladı.

Orman teşkilatı yetkilileri, köylünün gösterdiği duyarlılığı takdir ederek "Köylü milletin efendisidir. İyi ki varsınız efendiler" ifadeleriyle teşekkür etti. Bu tür dayanışma ve yardımlaşma örneklerinin önemine vurgu yaptılar.