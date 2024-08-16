İzmir'deki büyük yangın felaketi, şehir genelinde panik ve endişeye neden oldu.

Karşıyaka ve Bornova bölgelerindeki alevler, hızla genişleyerek kente büyük bir tehdit oluştururken, vatandaşlar güvenliklerini sağlamak amacıyla araçlarına binip şehirden uzaklaşmaya başladı.

Yangın, özellikle rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve çevre yerleşim alanlarına büyük zarar verdi. Karşıyaka'daki ormanlık alandan başlayan yangın, Bornova şehir merkezine yaklaşarak büyük bir risk yarattı. Bu durum, İzmirli vatandaşların şehirden tahliye hareketliliğini artırdı.

Trafik yoğunluğu var

Şehir genelinde, yangın nedeniyle birçok yol kapalı durumda. Vatandaşlar, araçlarıyla şehirden kaçış yollarında yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor. Ana arterler ve şehir içi yollar üzerinde büyük bir yoğunluk gözlemleniyor. Özellikle yangının etkili olduğu bölgelerden çıkan yollar, tahliye araçlarının ve acil yardım ekiplerinin geçişi için kapatıldı.