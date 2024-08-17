İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen büyük yangın, bölgedeki zeytinlikler ve tarım alanlarıyla birlikte birçok mülkü etkiledi. Yangından etkilenen vatandaşlardan biri, yaşadığı zorlukları ve yangının bölgedeki etkilerini Haber Ekspres Gazetesi ekiplerine anlattı.

Vatandaş, "Zeytinliğimiz olduğu gibi yandı. Her şeyimiz yandı. Şu an hayvanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz, eğer buraya gelirlerse hayvanlarımızı alıp köyün içine bir yere sokmaya çalışacağız" dedi. Yangının dört gündür devam ettiğini belirten Yılmaz, Sancaklı Köyü'nde yaşanan yangının bir türlü kontrol altına alınamadığını ifade etti.

"Anlam veremedim"

"Şuradaki tepe küçücük bir alandı, Sancaklı Köyü’ne bakın, buraları böyle iki gündür söndüremiyorlar" diyen vatandaş, yangın söndürme çalışmalarının yetersiz olduğunu ve bölgeye yeterli müdahalenin yapılmadığını söyledi. "Ben nasıl oluyor anlamadım. Anlam veremedim zaten. Burayı bekletiyorlar, diyorlar ki yangın buraya gelecekmiş, öyle müdahale edecekler" şeklinde konuştu.

Vatandaş, tapulu arazilerinin ne kadarının yandığını bilmediğini ve her yerin yanmış durumda olduğunu belirtti. "Alanı bırakın, hayvanlar yandı burada, yazık" diyerek yangının sadece mal varlıklarını değil, aynı zamanda hayvanlarını da etkilediğini vurguladı.