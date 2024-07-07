İkili arasındaki anlaşmazlık, kuş ve kelebeklerin renk ve desenlerindeki çeşitliliğin sebebi konusundaydı. Darwin, dişilerin erkekleri görüntüsüne göre eş seçtiğini ve bu nedenle erkeklerdeki çeşitliliğin cinsel seçilimden kaynaklandığını savunurken, Wallace ise doğal seçilimin bu farklılıkları ortaya çıkardığını ileri sürüyordu.

Çalışmanın bulguları ve yöntemler

Pazartesi günü Communications Biology adlı hakemli dergide yayımlanan çalışma, bu tartışmaya son noktayı koydu. Araştırmacılar, kuşkanatlı kelebeklerin en az 16 bin görüntüsünü analiz etmek için yapay zeka destekli bir makine öğrenimi modeli kullandılar. Bu yöntemle kelebeklerin kanat biçimleri, renk ve desenleri detaylı olarak incelendi.

Dr. Jennifer Cuthill'in liderliğindeki ekip, farklı biyolojik gruplarda ve hem erkekler hem de dişiler arasında ne kadar çeşitlilik olduğunu test edebilmek için evrimin görünür boyutlarını ilk kez ölçtü. Dr. Cuthill, “Makine öğrenimi, biyolojik çeşitliliği yaratan ve sürdüren evrimsel süreçler hakkında bize yeni bilgiler veriyor” dedi.

Darwin ve Wallace'ın görüşleri doğrulandı

Araştırma sonucunda, erkek kelebeklerin genellikle daha farklı şekil ve desenlere sahip olduğu tespit edildi. Bu bulgu, Darwin'in cinsel seçilim teorisini desteklerken, dişi kelebeklerin kendi türlerindeki erkeklerden daha fazla çeşitliliğe sahip olduğu durumlar ise Wallace'ın doğal seçilim görüşünü doğruladı.