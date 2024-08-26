ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir polis memurunun yapay zeka kullanarak hazırladığı tutanakların, kendi yazdığı raporlardan çok daha hızlı ve akıcı olması tartışma yarattı. Bu gelişme, yapay zekanın güvenilirliği ve etkileri üzerine geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Oklahoma'da görevli polis memuru Matt Gilmore, K-9 köpeğiyle bir grup şüpheliyi aradığı sırada elde ettiği görüntüleri "Axon" isimli Amerikan firmasının geliştirdiği yapay zeka destekli konuşma botuna yükledi. Yapay zeka, şüphelilerin kaçtığı aracın renginden bahseden ancak polis memurunun unuttuğu detayları da rapora ekledi. Gilmore, "Yapay zeka, yazabileceğimden çok daha iyi bir belge hazırladı ve içeriği tamamen doğruydu." açıklamasında bulundu.

Axon’un CEO'su Rick Smith, bu teknolojiyi bir "devrim" olarak tanımlayarak, polisler arasında büyük bir beğeni topladığını belirtti. Smith, konuşma botunun şirketin "en olumlu tepkiyi alan ürünü" olduğunu ve bu teknolojinin polislerin saha görevlerine daha fazla odaklanmalarını sağlayacağını vurguladı.

Yapay zeka destekli raporların güvenilirliği sorgulanıyor

Yapay zeka tarafından hazırlanan polis raporları, genellikle 30 ila 45 dakikada tamamlanan belgeleri sadece 8 saniyede hazır hale getiriyor. Ancak bu hız, bazı eleştirileri de beraberinde getiriyor. Hukuk uzmanı Andrew Ferguson, yapay zekanın "yanlış bilgi üretme" ve "etnik kökenle ilgili hassasiyetleri göz önünde bulundurmama" riski taşıdığını belirtti. Ferguson, yapay zeka destekli raporların güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Oklahoma City’den toplum aktivisti Aurelius Francisco, bu belgelerin polis işlerini kolaylaştırabileceğini ancak farklı etnik kökenlerden olan bireylerin hayatını zorlaştırabileceğini savundu.