Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen “Yapay Zekâ Yıldızları” projesinde görev alacak komite belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Vakfın Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığı “Yapay Zekâ Yıldızları” dijital eğitim projesinde görev yapacak komite belli oldu. Yapay Zekâ Yıldızları Proje Komitesi, müfredat, etkinlik ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi; yapay zekâ alanında derinleşmeyi sağlayacak çalışmalar yapılması ve projenin yaygınlaştırılması konularında düzenli olarak danışmanlık verecek.

Yapay zekâ alanında çalışan farklı meslek ve yaş gruplarından akademisyen, uzman ve profesyonellerin yanı sıra lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Yapay Zekâ Yıldızları Proje Komitesi’nin üyeleri arasında Yavuz Samur, Meltem Özmutlu, Bahar Karaoğlu, Şeniz Gayde Ayata, Hakan Ataş, Bahadır Yıldız, Sedat Yalçın, Beyza Taşçı, Buğra Kılıçtaş, Arda Taş ve Ozan Siyah bulunuyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirilen Vakıf projelerine hız kesmeden devam edildiğini kaydetti.

Habitat Derneği ile birlikte 8 yıldır başarıyla sürdürdükleri ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle 400 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını belirten Süel, "Bu projenin bir devamı olarak ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesini başlattık. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Projemizde görev alacak komite üyelerimiz belli oldu. Proje komitesi, içerik geliştirilmesi, etkinlikler yapılması ve projenin yaygınlaştırılması konularında fikir ve önerileriyle bize destek olacak. Bu komiteyle beraber çoklu düşünce sistemini bu projeye entegre etmiş olduk. Çok paydaştan katkı alarak oluşturduğumuz bir proje oldu. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.