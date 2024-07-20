Ünlü bilgisayar bilimcisi Fei-Fei Li tarafından kurulan World Labs, sadece dört ay içinde 1 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı. Bu hızlı büyüme, yapay zekanın insan benzeri görsel veri işleme yeteneklerini geliştirme amacını taşıyan girişim için büyük bir başarı olarak görülüyor.

Fei-Fei Li, bilgisayarla görme alanındaki önemli katkılarıyla tanınıyor. 2017-2018 yılları arasında Google Cloud'da yapay zekaya başkanlık eden Li, şu anda Beyaz Saray'ın yapay zeka konusundaki görev gücüne danışmanlık yapıyor. Onun liderliğindeki World Labs, görsel verilerin insan benzeri işlenmesi ile yapay zeka alanında çığır açmayı hedefliyor.

Bilgisayarla görme ve yapay zeka

Bilgisayarla görme: Makinelerin görsel bilgileri yorumlamasına ve anlamasına yardımcı olan yapay zeka dalı.

Fei-Fei Li'nin katkıları: Li, bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınıyor ve World Labs ile bu teknolojiyi daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

World Labs: Hızlı Yükseliş ve Büyük Hedefler

Financial Times'ın haberine göre, World Labs yalnızca dört ay içinde 1 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı. Girişim, görsel verilerin insan benzeri işlenmesi yoluyla gelişmiş yapay zeka muhakemesi sağlamayı amaçlıyor.

Gelişmiş muhakeme ve uzamsal zeka

Görsel veri işleme: World Labs, görsel verileri insan benzeri şekilde işleyerek yapay zekanın gelişmiş muhakeme yetenekleri kazanmasını sağlıyor.

Uzamsal zeka: Li, görüntüleri ve metinleri üç boyutlu ortamlara gerçekçi bir şekilde uyarlayabilen algoritmalar üzerinde çalışıyor. Bu, robotik, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve bilgisayarla görme gibi çeşitli alanlarda büyük potansiyele sahip.

World Labs'in destekçileri ve finansman turları

Girişim, Andreessen Horowitz ve yapay zeka fonu Radical Ventures tarafından destekleniyor. En sonuncusu yaklaşık 100 milyon dolar olmak üzere iki finansman turu gerçekleştiren World Labs, büyük yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

Finansman ve yatırımcılar

Andreessen Horowitz: Silikon Vadisi'nin önde gelen risk sermayesi firmalarından biri.

Radical Ventures: Yapay zeka teknolojilerine odaklanan bir yatırım fonu.

Finansman turları: En son 100 milyon dolarlık finansman turu, girişimin hızlı büyümesini destekliyor.

Fei-Fei Li, Nisan ayında yaptığı bir TED konuşmasında, girişimin uzamsal zeka kullanarak görüntüleri ve metinleri üç boyutlu ortamlara uyarlayabilen algoritmalar geliştirme üzerine çalıştığını açıkladı.