Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında, iş nedeniyle sık seyahat eden kocanın ailesine olan ilgisizliğini ağır kusur olarak değerlendirerek yerel mahkeme kararını onadı.

Manisa'da karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, kadın, kocasının iş seyahatleri nedeniyle kendisini ve çocuklarını ihmal ettiğini öne sürdü. Koca, voleybol yöneticisi olarak sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatler yaptığı için, eşine özel günlerde ve hastalığında destek vermediğini belirtti. Kadın, boşanmanın yanı sıra 50 bin lira manevi tazminat talep etti.

Kocanın iddiaları

Koca ise, eşinin küçük sorunlar nedeniyle evi terk etmeyi alışkanlık haline getirdiğini ve ortak yaşamı sonlandırdığını iddia etti. Eşinin kıskançlık nedeniyle evde huzursuzluk çıkardığını, kendisine hakaret ettiğini savunarak, 20 bin lira manevi tazminat talep etti.

Mahkeme kararları

Manisa 1. Aile Mahkemesi, kocanın iş nedeniyle eşini ve çocuğunu ihmal ettiğini, seyahatlerine nadiren eşini götürdüğünü ve özel kutlamalarda yalnız bıraktığını vurgulayarak kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının ise, eşinin işinden kaynaklı dedikodular nedeniyle kıskançlık yaptığı ve kocasına hakaret ettiği gerekçesiyle hafif kusurlu olduğuna karar verildi.

Mahkeme, boşanma sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kadına aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Temyiz süreci

Tarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti. Nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de, kocayı ağır kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onayarak boşanma davasında verilen tazminat kararını destekledi.