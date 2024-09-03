Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya dair önemli gelişmeler yaşandı. Saldırının ardından tutuklanan şüpheli Erol Gök'ün hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Gök, adliyeye teslim olduktan sonra tutuklanmış ve sulh ceza hakimliğinde ifade vermişti.

Erol Gök, ifadesinde, “Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatım adli tatilde olduğu için kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey aniden gelişti. Çocuklarımın refleksi ve babalık duygularımla bu durum yaşandı” şeklinde açıklamada bulundu. Gök, serbest bırakılmayı veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, Savcı İşçimen’in Feneryolu Mahallesi’ndeki otopark çıkışında saldırıya uğradığı belirlenmişti. Araç plaka bilgileri sayesinde saldırganların Erol Gök ve T.T.İ. olduğu tespit edildi. T.T.İ., İşçimen’e hakaret ettiği gerekçesiyle yakalanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak yeni deliller ışığında tekrar tutuklandı.

Olayın ardından firari şüpheli Erol Gök, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim olmuş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.