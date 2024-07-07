Gaziantep'te yaşayan Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldan bu yana teneke ustalığı yapıyor.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, geçimini 65 yıl önce başladığı tenekecilik mesleğinden sağlıyor.

Erkabalcı, tarihi 15. yüzyıla dayanan tenekeden pek çok nesnenin yapıldığını dile getiriyor.

Yaşlı adam, üç metrelik dükkanında kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç üretiyor.

Çocukluğunda başladı

Erkabalcı’nın çocukluğu da bu meslekle geçmiş.

“Mesleğimi severek yapıyorum” diyen Erbalcı, her sabah 06.30'da açtığı dükkânındaki ürünleri beş ila 100 liradan satıyor.