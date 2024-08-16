Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu, üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının maymun çiçeği (M çiçeği) virüsünün habercisi olabileceğini belirtti. Sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dumlu, hastalığın bulgularını bilmek ve bu bulgulardan şüphelenildiği takdirde mutlaka tanı yapılması için kontrole gidilmesi gerektiğini tavsiye etti.

Afrika'da sıkça görülmeye başlanan ve Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini ağır bir şekilde hissettirmeye başlanan M çiçeği virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada acil durum ilan etti.

DSÖ'den, geçen hafta yapılan açıklamada maymun çiçeği adı verilen M çiçeği vaka sayısında son iki ayda büyük bir artışı yaşandığını belirtilerek, dünya genelinde 90 binin üzerinde vaka görüldüğü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Avrupa'da İsveç’te bir kişide, Pakistan'da bir kişide görüşmesiyle virüs farklı coğrafyalarda yayılmaya başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Türkiye’de maymun çiçeği hastalığına rastlanmadığı ve kısıtlama ya da ek tedbir ihtiyacının bulunmadığı belirtildi.

Ancak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise M çiçeği varyantına karşı Türkiye’de de önlem alınması gerektiğini söyledi. Ceyhan “Artarak dünya için tehlike oluşturabilir” dedi.

Belirtileri halsizlik, baş ağrısı ve ateş

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu, hastalığın belirtilerini, bulaşma ve korunma yöntemlerini anlattı. Üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının maymun çiçeği virüsünün habercisi olabileceğini ifade eden Dumlu, belirtilerin görülmesi hâlinde mutlaka hastanın kontrol amacıyla en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini önerdi.

Maymun çiçeği virüsünün insanlarda ve hayvanlarda görüldüğünü söyleyen Dumlu, “Genellikle temas yoluyla bulaşmaktadır. Virüs, ilk olarak 1970’li yıllarda Afrika’da tanımlandı. 2022 yılına kadar da genellikle Afrika’da endemik olarak görüldü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bunun bir salgın haline geldiği bildirildi. Belli oranda salgın farklı ülkelerde görülmeye devam etti. 12 Ağustos 2022 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bir uyarı raporu yayınladı. Raporda, Afrika’da görülen vakaların arttığını, diğer ülkelerde de vakaların artabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu" diye konuştu.

Kuluçka süresi ortalama 14 gün

Hastalığın genel olarak temas yoluyla bulaştığının altını çizen Dumlu, “Maymun çiçeği virüsü, hastayla direkt temas yoluyla, hastanın kıyafetleriyle temas halinde ya da cansız yüzeylere temasta bulaşabiliyor. Hastalık genellikle beş ila 21 günlük kuluçka süresine sahip. Ortalama olarak 14 gün diye kabul edebiliriz. Bunun sonunda bir ila üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının da yer aldığı dönem bulunuyor. Bu süre geçtikten sonra iki ila dört hafta süren döküntü dönemi başlıyor. Daha sonra bu lezyonlar kabuklanarak hasta iyileşme sürecine geçiyor. Genellikle kendiliğinden iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak bu hastalığın da ağır seyrettiği risk gurupları bulunuyor. Özellikle bağışıklık sorunu yaşayan kişilerde süreç ağır seyredebiliyor. Bu hasta grupları da genel olarak antiviral tedavi yöntemiyle tedavi edilmektedir” ifadesini kullandı.

Hastalıktan korunmak mümkün

Maymun çiçeği virüsünden korunma yöntemlerini anlatan Dumlu, “Hastalığın temasla bulaştığını bildiğimiz için temastan kaçınmalıyız. Yoğun ve kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ellerimizi yıkayamadığımız durumlarda ise alkol bazlı dezenfektanlarla ellerimizi temizlemeliyiz. Yine, hastalığın bulgularını bilmek ve bu bulgulardan şüphelendiğimiz takdirde mutlaka tanı yapılması için kontrollerimizi yaptırmalıyız" dedi.