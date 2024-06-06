Sadece birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu içecek, sıcak havalarda serinlemenin en lezzetli yollarından biri haline geldi.

Yaz aylarında serinlemek için harika bir içecek olan naneli limonata, ferahlatıcı tadıyla sıcak günlerde mükemmel bir seçenek.

İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir naneli limonata tarifi:

Malzemeler:

4 adet limon

1/2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak miktar artırılabilir)

1/4 su bardağı taze nane yaprakları

1 litre su

Buz

Yapılışı:

Limonların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Elde ettiğiniz limon suyunu bir süzgeçten geçirerek çekirdeklerini ve kalıntıları ayıklayın.

Bir karıştırma kabında limon suyunu, toz şekeri ve nane yapraklarını iyice karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız karışımı bir litre suyla inceltin.

İsteğe bağlı olarak buz ekleyerek veya buzdolabında soğutarak servis edebilirsiniz.

Bardaklara doldurduktan sonra üzerine birkaç taze nane yaprağı ve dilimlenmiş limon ekleyerek servis yapın.

Yaz aylarında ferahlamak isteyenler için naneli limonata, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.