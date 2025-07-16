Yaz aylarında çocukları, araç tutmasından güneş çarpmasına, böcek ısırıklarından havuz enfeksiyonlarına kadar pek çok sağlık problemiyle karşılaşılıyor. Bu risklere karşı alınabilecek basit ama etkili önlemlerle yaz tatili hem keyifli hem de güvenle geçebilir. Doktor Takvimi uzmanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Arıkan, çocukların yazı sağlıkla geçirmesi için ebeveynlerin dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Araç tutması sık görülüyor, nasıl önlem alınmalı?

Yolculuk sırasında çocuklarda sık rastlanan araç tutması; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu durumu hafifletmek için bazı basit ama etkili önlemler alınabilir. Prof. Dr. Arıkan, “Yolculuk öncesinde hafif beslenilmeli, ağır ve yağlı yiyeceklerdenkaçınılmalıdır. Uykunun alınmış olması, çocuğun aşırı yorgun olmaması taşıt tutması riskini azaltacaktır. Araçta en az hareket eden koltuğun seçilmesi, çocuğun pencereye bakacak şekilde oturtulması, kitap ve tablet kullanılmaması, aracın içinin iyi havalanmış olması ve yolculuk sırasında sık molalar verilmesi önerilir. Nane, zencefil gibi gıdalar bulantıyı azaltabilir. Gerekli durumlarda çocuk doktoru önerisiyle ilaç da kullanılabilir” diyor.

Böcek ve kene ısırıklarına karşı önlem alınmalı

Açık hava aktiviteleri artınca, böcek ve kene ısırıkları daha sık görülmekte. Bu ısırıklar; kaşıntı, kızarıklık gibi cilt reaksiyonlarına yol açabilirken, özellikle kene ısırıkları daha ciddi hastalıklara da yol açabiliyor. Prof. Dr. Zeynep Arıkan, korunma yollarını şöyle sıralıyor: “Açık havada vakit geçirirken, uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giyilmesi, ormanlık alanlarda pantolon paçalarının çorap içine sokulması, şapka ve kapalı ayakkabıların giyilmesi gerekir. Piknikte yere oturulmaması, örtü serilmesi önerilir. Çocuklar için doğal içerikli sinek ve böcek kovucular kullanılabilir. Bu ürünler sprey olarak doğrudan cilde değil, önce ele sıkıp nazikçe uygulanması uygundur. Pencere ve kapılarda sineklik olması, uyku sırasında cibinlik kullanılması korunmayı artıracaktır. Isırık fark edildiğinde soğuk kompres yapılabilir, kaşıntıyı hafifletmek için krem ve losyonları uygulanabilir. Şiddetli kızarıklık, şişlik, akıntı ya da ateş gibi belirtiler varsa doktora başvurulmalıdır. Ciltte kene fark edilirse çıkarılması için doğrudan sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

Yaz hastalıklarına karşı hijyen ve sıvı önemi dikkate alınmalı

Yaz aylarında ishal, güneş çarpması ve çeşitli enfeksiyonlar da çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Prof. Dr. Arıkan, “Eller sık sık su ve sabun ile yıkanmalı, temiz olmayan su ve gıdalardan uzak durulmalıdır. Açıkta satılan yiyecek ve içecekler tüketilmemeli, musluk suyu yerine ambalajlı veya kaynatılmış su içilmelidir. Havuz enfeksiyon kaynağı olabilir, özellikle temizliği şüpheli havuzlardan uzak durulmalıdır. Havuzda su yutmak, kulaklara su kaçması enfeksiyon riskini artırır. Yaz ishallerinde sıvı tüketimi artırılmalı, şekerli içecek ve yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Yakınmalar artarsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Güneş çarpmasından korunmak için 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkılmamalı, gölge alanlar tercih edilmelidir. Çocuklar için 50 SPF (yüksek koruma sağlar, UVB ışınlarının %98’ini engeller) mineral filtre içeren güneş koruyucular kullanılmalı, güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmeli, iki saatte bir yenilenmelidir. Sıvı alımı artırılmalıdır” diye açıklıyor.

Kronik hastalığı olan çocuklar için ek tedbirler alınmalı

Prof. Dr. Arıkan, kronik rahatsızlıkları olan çocukların ebeveynlerine dikkat etmesi gerekenler: “Sıcak ve güneş çarpmasına karşı dikkat edilmeli, özel bir engel yok ise sıvı alımı artırılmalıdır. Klima direkt çocuk üzerine üflemediği takdirde kullanılabilir. Seyahatler sırasında ısıdan etkilenebilecek ilaçlar için soğuk taşıma çantası kullanılmalıdır. Tatillerde rutinler bozulabileceği için ilaç hatırlatma uygulamalarından yararlanılabilir. Ayrıca acil müdahale için gereken ilaçlar (adrenalin otoenjektörü, astım spreyleri vb.) plaj çantasında bile mutlaka bulundurulmalıdır.”

Deniz ve havuz hijyenine dikkat

Prof. Dr. Zeynep Arıkan, havuz ve deniz aktivitelerinde dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını sıralıyor: “Havuza ve denize girmeden önce ve sonra duş almak önemlidir. Özellikle çocuklara havuzda idrar yapmamaları gerektiği anlatılmalıdır. Ciltte kesik, sıyrık ve enfeksiyon varsa suya girilmemelidir. Deniz ve havuz suyunu yutmamaya dikkat edilmelidir. Havuz suyunun berrak olmasına, zeminin net görünüyor olmasına dikkat edilmeli, keskin koku varlığında havuza girilmemelidir. Uzun süreli nem kulak koruyucu tabakasını bozarak dış kulak yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu ortamda bakteriler çoğalarak enfeksiyona yol açarlar. Havuzlarda kullanılan klor ve kirli deniz suyu bu riski artırır. Kulak enfeksiyonu riskini azaltmak için, kulak tıkaçları kullanılabilir. Sudan çıktıktan sonra baş yana yatırılarak su akıtılmalı ve kulaklar kurulanmalıdır. Kulak çubuğu kullanılmamalıdır”

Tatilde de sağlıklı beslenme düzeni korunması gerek

Yaz ayında da beslenme düzeninin bozulmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arıkan, “Tatil süresince öğün atlanmamasına dikkat edilmelidir. Kahvaltıda özellikle proteinden zengin tok tutucu yiyecekler tüketilmelidir. Abur cubur sınırlandırılmalı, beraberinde sağlıklı alternatiflerle birlikte tüketilmelidir. Açık büfe yemekler için sağlıklı seçimlerin nasıl yapılacağı çocuklara öğretilmelidir. Su içme özendirilmeli; şekerli içeceklerin yerine ayran, kefir ve sulu meyveler tercih edilmelidir” diyor.

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