Ardahan’ın ‘Çiçekçi Kızı’ olarak bilinen Çocuk Edebiyatı’nın en üretken yazarlarından biri olan Sona Polat Bilgin Bornova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5.’si düzenlenen ‘Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri’nde yerini aldı. 27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca okurlarıyla bir araya gelecek olan yazar Sona Polat Bilgin, kendi kurduğu yayınevi olan Yaramaz Çocuk Yayınevi standında okurlarıyla buluşacak.

"Çocuklar için yazmaya, üretmeye devam edeceğim"

13 kitabını minik okurlarına imzalayacak olan Bilgin, İzmirli kitapseverlerle bir araya gelmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “45 yıldır yazım dünyasının içindeyim. Çocukları çok seviyorum. Onlar için 30’a yakın kitap yazdım. Şu anda 13 yayınlanmış kitabım var. Diğer kitaplarım da yayın için sırada bekliyor. Yaşadığım sürece çocuklar için yazmaya, üretmeye devam edeceğim. Çocuklar bizim yarınlarımızın umudu. Çocuklar benim güneşim, onlar olmasa üşüyorum” dedi.

Bornova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri 5. yılında 62 yayınevini, 430 yazarı ve yüzlerce kitabı Bornova Büyük Park içinde ağırlıyor.