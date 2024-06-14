Yaz aylarında sıcak hava ve nem, makyajın akmasına neden olabilir. Ancak doğru önlemler alarak bu sorunu önlemek mümkündür. İşte yazın makyajınızın akmasını engellemek için bazı öneriler:

Hafif Formüller Tercih Edin

Nemli ve sıcak havalarda makyajınızın daha az akması için hafif formüllü ürünleri seçin. Hafiflik, makyajın cilde daha iyi uyum sağlamasını sağlar.

Matlaştırıcı Ürünler Kullanın

Makyaj bazı ve matlaştırıcı pudra gibi ürünler, yağlanmayı kontrol altında tutarak makyajın daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Suya Dayanıklı Ürünler Seçin

Özellikle yazın sıcak günlerinde suya dayanıklı fondöten, maskara ve eyeliner gibi ürünler kullanarak makyajınızın akmasını önleyebilirsiniz.

Setting Spray Kullanın

Makyajınızı sabitlemek için setting spray (sabitleyici sprey) kullanabilirsiniz. Bu ürün, makyajınızın gün boyu kalıcı olmasını sağlar.

Temizleme Mendilleri Bulundurun

Makyajınızı tazelemek veya düzeltmek için yanınızda temizleme mendilleri bulundurun. Bu şekilde gün içinde istenmeyen parlama veya akma durumlarını hızlıca düzeltebilirsiniz.

Yazın makyajınızı daha uzun süre dayanıklı ve taze tutmak için bu önlemleri uygulayarak rahat ve şık görünümünüzü koruyabilirsiniz.