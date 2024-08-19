İtalya’nın Palermo kentinin doğusundaki Porticello kasabası açıklarında yelkenli tekne battı.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, yedi kişinin kayıp olduğu, 15 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin de cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Vigili del Fuoco’dan yapılan açıklamada, “Porticello'da kıyıya yakın bir yerde batan bir yelkenli tekne için 05.00'ten beri kurtarma çalışmaları yapılıyor. Olay yerinde, 7 kişinin kaybolduğu bildirildi. İlk etapta suya düşen 15 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları, Katanya uçuş departmanına bağlı dalgıçlar, motorlu tekne ve helikopterle yapılıyor. İtfaiye dalgıçları tarafından enkazın dışından bir erkek cansız bedeni çıkarıldı. Arama çalışmaları denizde sahil güvenliğin koordinasyonunda devam ediyor” denildi.