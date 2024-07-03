Eşi Adiansya ise karısını bulmak için geldiğinde yılanın Siriati'yi diri diri yuttuğunu gördü.

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Çaresiz koca yılanı eze eze öldürdü!

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Karısını kurtarmak için çaresiz bir mücadeleye girişen Adiansya, devasa yılanı öldürmeyi başardı. Ancak Siriati'nin cansız bedeni yılanın midesinden çıkarıldı. Olay yerine gelen yerel halkın yardımıyla Siriati'nin cenazesi evine götürüldü ve ertesi gün köyüne defnedildi.

Piton saldırısı dehşete düşürdü!

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Boğazda güzellik kutlaması Boğazda güzellik kutlaması

Bu korkunç olay, Endonezya'da büyük bir şok etkisi yarattı. Piton yılanlarının insanlara saldırması nadir görülen bir durum olsa da, bu olay yılanların potansiyel tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi