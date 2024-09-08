Yemen’in Aden şehirinden Taiz şehrine giden bir yolcu otobüsü, Karba Al-Sahi yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İlk bilgilere göre, kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, bunlar arasında 2 çocuk da bulunuyor. Ayrıca, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Fren sistemindeki arıza

Kazanın nedenine dair yapılan açıklamalara göre, otobüsün fren sisteminde ani bir arıza meydana geldi. Bu arıza, sürücünün kontrolü kaybetmesine ve otobüsün yoldan çıkarak devrilmesine yol açtı. Yerel yetkililer, fren arızasının kazanın ana sebebi olduğunu bildirdi.

Yolda sık görülen kazalar

Kazanın gerçekleştiği Karba Al-Sahi yolunun bakımını denetleyen komitenin yetkilisi Ghanem Al-Najashi, yolda sık sık kazaların yaşandığını ifade etti. Al-Najashi, 2024 yılının ilk yarısında bu yolda yaklaşık 114 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yolun kötü durumda olması ve yetersiz bakımın kazaların sıklaşmasına neden olduğu vurgulandı.

Yardım ve inceleme

Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı ve yaralıların tedavisi için acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, kazanın tüm nedenlerinin ve yolun durumunun ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini duyurdu.