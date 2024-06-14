SANA (AA) - Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail’in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri organize edildi.

Başkent Sana'da Husilerin çağrısı üzerine, "Gazze'nin yanındayız.. Tüm planlara karşı çıkacağız" sloganıyla gösteri yapıldı.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Gösteride, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı.

Husilere bağlı Al-Masirah kanalı, başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in farklı kentlerinde de düzenlenen gösterileri canlı yayınla aktardı.

Başta Sada, Mahvit, Beyda ve Dali olmak üzere diğer kentlerde de binlerce kişi cuma namazı sonrası destek yürüyüşü düzenledi.

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun" yazılı pankartlara yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.