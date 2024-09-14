Manisa’da vatani görevini yapmakta olan acemi askerler için düzenlenen yemin töreni, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ikramlarla renkli bir hal aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker aileleri, evlatlarının bu anlamlı gününe tanıklık etmek için Manisa'ya akın etti. M. Arif Seyhun Kışlası’nda gerçekleştirilen törende, acemi askerler yemin ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de ailelere ve askerlere ikramda bulunarak bu özel anı daha keyifli hale getirdi.

Sıcak havanın etkisiyle ikramlar yoğun ilgi gördü

Havanın sıcaklığı nedeniyle zorlanan aileler ve askerler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın dağıttığı çay, kahve, su ve limonatadan büyük memnuniyet duydu. Özellikle limonata, sıcak havada serinlemek isteyen misafirler arasında en çok tercih edilen ikram oldu.

Belediyeden sosyal destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür organizasyonlarda vatandaşlara sunduğu hizmetler, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olarak görülüyor. Belediyenin sosyal hizmet ekipleri, tören boyunca hem askerlerin hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, Manisa halkına hizmet etme görevini bir kez daha layıkıyla yerine getirdi.

Ailelerden teşekkür

Yemin töreninin ardından dağıtım noktalarına yönelen askerler ve aileleri, belediyenin sunduğu ikramlar için teşekkürlerini dile getirdiler. Özellikle çocukları için uzun yollardan gelen aileler, bu jestin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti. Vatani görevini tamamlayan askerlerin aileleriyle buluştuğu bu özel günde, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, hem askerler hem de aileler için unutulmaz bir anı oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu bu hizmet, Türkiye genelinde diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor. Hem askerlerin hem de ailelerinin bu mutlu gününde yanlarında olan belediye, sıcak havaya rağmen ikramlarıyla törenin daha rahat geçmesini sağladı.