Antalya’da Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen 71 yaşındaki İ.K'ye ait 70 metrekarelik apartman dairesinden bir kamyon dolusu evsel atık çıkardı.

Kepez Belediyesi, Güneş, Hüsnü Karakaş, Yeşilyurt, Esentepe'den sonra Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin kötü koku ve haşere şikayetiyle gündeme getirdiği, çöplüğe dönüşen evde, Kepez Kaymakamlığı, Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda temizlik çalışması yapıldı.

Kepez Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katıldığı çalışmalara Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir de eşlik etti. Saatlerce süren temizlik çalışması sonrasında emekli öğretmen İ. K'ye ait 70 metrekarelik apartman dairesinden bir kamyon dolusu evsel atık çıkarıldı.

Atıklar arasında küflenmiş ve böceklenmiş yiyecekler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar, plastik atıklar, yıllardır açılmayan bir buzdolabı bulunuyordu.

Çürümüş, böceklenmiş yiyecekler

Ekipler, buzdolabını açtığında ise istiflenmiş, çürümüş, böceklenmiş yiyecekler ve çöple karşılaştı. Koku ve manzara mahalleliyi rahatsız ettiği kadar, belediye ekiplerini de zorlu bir temizlik süreciyle karşı karşıya getirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöplüğe dönüşün evin içindeki atıkları tek tek taşıyarak, kamyona yükledi.

Tamamen çöplerden boşaltılan ev, belediyenin cami temizliği ekipleri tarafından deterjanlı sularla yıkanarak, hijyenik hâle getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da ev haşerelere karşı ilaçlandı.