19 Eylül 2024 tarihli Valiler Kararnamesi ile Bitlis'in yeni valisi olarak atanan Ahmet Karakaya, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Karakaya, kamu yönetimi alanındaki deneyimleriyle tanınıyor.

Ahmet Karakaya'nın eğitim ve meslek hayatı

Ahmet Karakaya, 1977 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde devam eden Karakaya, 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Mülki İdare Amirliği'ne kaymakam adayı olarak atandı.

Meslek hayatında önemli bir dönemeç, 2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde dil kursu ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere gönderilmesidir. 2009 yılında Portsmouth Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Görev yeri değişiklikleri ve deneyimleri

Ahmet Karakaya, çeşitli görevlerde bulunarak geniş bir deneyim yelpazesi kazandı:

Sinop İli Türkeli ve Erfelek Kaymakam Vekili (2001-2002)

Konya İli Altınekin Kaymakam Vekili (2003)

Afyonkarahisar İli Çobanlar Kaymakamlığı (2004-2005)

Siirt İli Baykan Kaymakamlığı (2005-2007)

Artvin Vali Yardımcılığı (2007-2011)

Balıkesir İli Savaştepe Kaymakamlığı (2011-2013)

Zonguldak İli Kozlu Kaymakamlığı (2013-2018) (Bu dönemde Zonguldak Vali Yardımcılığı, Karaman Beldesi Belediye Başkan Vekilliği ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu)

Bursa İli Kestel Kaymakamlığı (2018-2021) (Bursa Vali Yardımcılığı, 2020)

İstanbul Sancaktepe Kaymakamlığı (20 Ağustos 2021 - 2024)

Bitlis Valiliği ve kişisel hayat

Ahmet Karakaya, 2024 yılında yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atandı. 1. sınıf Mülki İdare Amiri olarak görev yapacak olan Karakaya, evli ve üç çocuk babasıdır.