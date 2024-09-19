Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi çerçevesinde, 16 ilin valisi değiştirildi. Bu değişikliklerden biri de Hatay-İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in Kırşehir Valisi olarak atanması oldu. Peki, Murat Sefa Demiryürek kimdir ve hangi görevlerde bulunmuştur?

Murat Sefa Demiryürek’in eğitim ve kariyer geçmişi

Murat Sefa Demiryürek, 1973 yılında Adana’nın İmamoğlu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. Mezuniyetinin ardından Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü’nde Mali Analist Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kaymakamlık kariyeri

1998 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine adım attı. 86. Dönem Adana Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Üç yıl süren adaylık döneminde Adana Aladağ, Kayseri Tomarza ve Yalova Altınova ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca, Nottingham Üniversitesi'nde dil ve sosyal politika eğitimi aldı ve Milli Güvenlik Akademisi’nde Kamu Diplomasisi Kursu'na katıldı.

Atama ve görevler

Adaylık sürecinin ardından Konya'nın Akören ilçesine atandı. 2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş Nurhak'ta hizmet verdi. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Futbolda Şiddet Olgusu ve Futbol Karşılaşmalarının Güvenlik Yönetimi" konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2004 Ekim'inde Muş Hasköy Kaymakamlığına atandı ve burada Muş Vali Yardımcılığı Vekilliği ve Muş Havaalanı Mülki İdare Amirliği görevlerini yürüttü.

Demre, Köşk ve Üsküdar

2007-2011 yılları arasında Demre Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra, 2011 Eylül ayında Köşk Kaymakamlığına atandı. 2014'te Urla Kaymakamlığına, ardından 2017'de Üsküdar Kaymakamlığına atandı.

Eğitim ve sosyal faaliyetler

Murat Sefa Demiryürek, yurt içi ve yurtdışında birçok hizmet içi eğitim faaliyetine katıldı. Görev yaptığı ilçelerde birer caddeye adı verilmiş ve çeşitli Fahri Hemşerilik Beratlarına layık görülmüştür.