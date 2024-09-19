Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlanan valiler kararnamesi ile Konya Valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararına göre, 16 ilin valisi değiştirildi ve İbrahim Akın Konya Valisi olarak atandı.

İbrahim Akın’ın özgeçmişi:

Konya'da valilik koltuğu değişti. 2024 Resmi Gazete kararına göre, İbrahim Akın, Konya Valisi olarak atandı. 1970 doğumlu Akın'ın geniş bir kariyer geçmişi bulunuyor.

Doğum ve eğitim

İbrahim Akın, 1970 yılında Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı İncesu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyer başlangıcı ve ilk görevler

9 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Aynı yıl İngiltere’de dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere bulundu. Kaymakam adaylığı sırasında Beyağaç (Denizli) ilçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1997 yılında 83. Dönem Kaymakamlık kursunu tamamladıktan sonra, Kızılören (Afyonkarahisar) ilçesine Kaymakam olarak atandı.

Kaymakamlık ve müfettişlik

Kızılören’in ardından sırasıyla Kulp (Diyarbakır), Akçakale (Şanlıurfa) ve İnönü (Eskişehir) ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. 25 Ocak 2006 tarihinde Mülkiye Müfettişliği görevine atandı ve 1 Temmuz 2008 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliği görevini üstlendi.

Başbakanlık ve yurt dışında görevler

2009 yılının Eylül ayında Başbakanlıkta geçici görevde bulundu. 2013 yılında ABD’de bir yıl süreyle yurt dışı inceleme ve araştırma görevinde bulundu. 16 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Valilik görevleri

14 Mayıs 2018’de Kırşehir Valisi olarak atandı ve 11 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Şimdi ise 19 Eylül 2024 itibarıyla Konya Valisi olarak görevine başladı.

İbrahim Akın’ın uzun ve deneyimli kariyeri, Konya'da önemli değişikliklere ve gelişmelere imza atacağına işaret ediyor. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz.