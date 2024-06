Bugün hepimizin parmaklarının ucunda olan sosyal medya platformları, bloglar ve web siteleri gibi yeni medya araçları, geçmişin tozlu raflarında unutulmuş fikirlerin ve teknolojik atılımların meyveleri.

Memex'ten World Wide Web'e: Bilgi Çağının Gizli Kahramanları

1945'te, Vannevar Bush adında bir bilim insanı, "As We May Think" adlı makalesiyle adeta bir kehanette bulundu. Bush, "memex" adını verdiği ve günümüz hipermetin sistemlerinin atası sayılan bir cihazı hayal etti. Bu cihaz, bilginin doğrusal olmayan bir şekilde, bağlantılı ve etkileşimli olarak sunulduğu bir dünya vaat ediyordu.

1968'de ise Douglas Engelbart, "The Mother of All Demos" adlı sunumuyla yeni medyanın kullanıcı deneyimi ve etkileşimliliğine dair çarpıcı bir vizyon ortaya koydu. Fare, grafik kullanıcı arayüzü, hipermetin ve hatta video konferans gibi bugün hayatımızın vazgeçilmezleri olan teknolojiler, Engelbart'ın dehasının birer yansıması.

1989'da Tim Berners-Lee, World Wide Web'i (WWW) icat ederek yeni medya için en önemli platformu yarattı. WWW, bilginin küresel ölçekte paylaşılmasını ve erişilmesini sağlayarak yeni medyanın demokratikleşmesinin önünü açtı.

Sosyal Medyanın Yükselişi: Yeni Medyanın Demokratik Devrimi

2000'li yılların başında sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı, yeni medyanın gücünü herkesin kullanımına açtı. Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlar sayesinde artık herkes içerik üretebiliyor, paylaşabiliyor ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurabiliyordu. Bu, yeni medyanın sadece büyük medya kuruluşlarının değil, sıradan insanların da sesi olabileceği anlamına geliyordu.

Yeni Medyanın Geleceği: Yapay Zeka ve Ötesi

Yeni medya, sürekli olarak gelişen ve değişen bir alan. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin yeni medyaya entegrasyonu, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirecek ve iletişim biçimlerini kökten değiştirecek gibi görünüyor. Gelecekte bizi hangi sürprizlerin beklediğini ise sadece zaman gösterecek.