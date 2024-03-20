Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye genelinde 40 yeni noterlik kurulduğunu duyurarak, hukuki güvenliğin sağlanması ve anlaşmazlıkların önlenmesinde noterliklerin etkin rolünü vurguladı.

Hukuki Güvenliğin Sağlanması İçin Yeni Adımlar

Hukuki işlemlerin güvenilir bir şekilde yürütülmesi, adaletin tesis edilmesi ve toplumsal düzenin korunması adına noterlik hizmetlerinin önemi büyüktür. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu çerçevede, vatandaşların noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişebilmesi için 40 yeni noterlik kurulduğunu açıkladı.

Bakan Tunç'un imzasıyla il ve ilçelerde yeni kurulan noterlikler şu şekilde:

''Vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için 40 yeni noterlik kurduk. Böylece; 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını kurduğumuz yeni noterliklerle birlikte 2 bin 385'e çıkardık. Yeni noterliklerimiz, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.''

"İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3'er, Çorum, Adıyaman, Aydın'ın Germencik ilçesi ve Ankara'nın Sincan ilçesinde 2'şer, Elazığ, Kütahya, Aydın'ın Efeler ve Çine ilçeleri, İzmir'in Selçuk ilçesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi, Erzurum'un Aziziye ilçesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, Konya'nın Çumra ilçesi, Denizli'nin Acıpayam ilçesi, Kütahya'nın Gediz, Simav ve Tavşanlı ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de birer noterlik kuruldu."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Hukuki güvenliğin sağlanmasında ve anlaşmazlıkların önlenmesinde etkin bir görev üstlenen noterliklerimizin sayısını artırıyoruz.<br><br>Vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine yerinde ve daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için 4️⃣0️⃣ yeni noterlik kurduk. <br><br>Böylece;<br>2002 yılında 1️⃣.2️⃣3️⃣1️⃣… <a href="https://t.co/kMsyV4cQPT">pic.twitter.com/kMsyV4cQPT</a></p>— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) <a href="https://twitter.com/yilmaztunc/status/1770383213032096120?ref_src=twsrc%5Etfw">March 20, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>