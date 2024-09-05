Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP), ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekonomi yönetimine teşekkür ederiz. İş dünyası olarak sürecin tüm sektörlerle istişare içinde yürütülmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Enflasyonun düşürülmesi önemli vurgulandı

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Bakanlarımızın OVP'yi açıklarken "enflasyonu düşürme programı" olarak nitelendirmesi bizim için büyük önem taşıyor. Orta Vadeli Program'da makroekonomik tahminlerde bazı değişiklikler gözlemleniyor. Bu değişikliklerin piyasa beklentilerinin ötesinde, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerini ne kadar aşağı çekebileceğini zamanla göreceğiz.

Merkez bankası'nın enflasyon tahminleriyle uyumluluk

Merkez Bankası'nın son "enflasyon raporu" açıklamasında, 2024 enflasyonunun tahmin aralığının üst sınırına yakın gerçekleşmesinin daha olası olduğu belirtilmişti. Bu bağlamda, OVP'nin gerçekçi bir yaklaşım sergilemesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Bütçe açığı tahminlerinde revizyon

OVP'deki en önemli verilerden biri bütçe açık tahminleri. Geçen yılki OVP, 2024 için GSYH'nın %6.4'ü oranında bir bütçe açığı öngörüyordu. Bu yıl ise, büyük ihtimalle vergi paketinin etkisiyle bu oran %4.9 olarak revize edildi. 2025 yılı için %3.1 ve 2026 yılı için %2.8'lik bütçe açığı hedefleniyor. Rakamların geçen yılki hedeflere göre daha sıkı bir maliye politikasına işaret ettiğini gözlemliyoruz.

Maliye politikalarının dezenflasyonist sürece katkısı

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in vurguladığı maliye politikalarının dezenflasyonist sürece önemli katkı sağladığı kanaatindeyiz. 2024'teki %4.9 bütçe açığının 2025'te %3.1'e düşmesi, mali etkinin net negatif olacağını ve buna bağlı olarak 2025'te büyümeye negatif, enflasyona ise düşürücü etki yapacağına işaret ediyor. Bu süreçte, kamudaki gelir kaynaklarının artışı ve gider kalemlerinin azalması, bütçe açığını ne ölçüde azaltacağı ve enflasyonu ne kadar düşüreceği konusunda önemli bir fark yaratabilir.

Gelecekteki etkiler merakla bekleniyor

OVP’nin detayları ve uygulama süreçleri, enflasyon ve bütçe açığı üzerindeki etkileri ile ilgili daha net sonuçlar vermeye devam edecek. Ekonomik hedeflerin gerçekleşmesi ve sürecin başarıyla tamamlanması, piyasa beklentilerini şekillendirecektir.