Papa Francis’in hayatını kaybetmesi sonrası Vatikan’da yeni lider arayışı başladı. İşte konklavda ismi öne çıkan papa adayları...

Papa Francis'in ölümü Vatikan'da yeni dönemi başlattı

Katolik kilisesinin 266. lideri Papa Francis, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 88 yaşında yaşamını yitiren Papa, aynı zamanda Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanıydı. Bir süredir tedavi gören Papa'nın ölümünün ardından geleneksel ritüeller başlatılacak. Yas süreci tamamlandıktan sonra yeni Papa, Kardinaller Meclisi tarafından seçilecek.

266. Papa Francis kimdi?

731 yıldır Avrupa dışından seçilen ilk Papa olan Francis, Arjantin doğumluydu. Futbola olan tutkusu, ateistlere ve LGBTİ bireylere yönelik kapsayıcı açıklamaları ve Papalık Sarayı'nı kullanmama tercihi ile dikkat çekmişti. Mütevazı tutumu ve reformist yaklaşımıyla Katolik dünyasında farklı bir liderlik sergilemişti.

Papa'nın ölümü sonrası Vatikan'da süreç nasıl işleyecek?

Ölümün Vatikan tarafından teyit edilmesiyle birlikte "sede vacante" dönemi başlayacak. Kutsal Roma Kilisesi Kethüdası, Papa'nın naaşını özel şapele taşıyarak cenaze hazırlıklarını yönetecek. Geleneklere göre, Papa çinko kaplı ahşap tabuta konulacak ve kırmızı papalık kıyafetleriyle defnedilecek.

Dokuz günlük yas sürecinin ardından Sistina Şapeli'nde Kardinaller Meclisi toplanacak. "Konklav" adı verilen gizli oylamalarda, kardinallerin üçte ikisinin oyunu alan aday yeni Papa olacak. Sistina Şapeli'nin bacasından çıkan beyaz duman, yeni bir lider seçildiğinin işareti olacak.

Yeni Papa adayları kimler?

Papa hayattayken halefinin isminin zikredilmesi kilise geleneklerine aykırı olsa da, medyada öne çıkan bazı isimler bulunuyor:

Kardinal Pietro Parolin

70 yaşındaki İtalyan kardinal, yeni Papa olma ihtimali en yüksek isimlerden biri olarak gösteriliyor. Vatikan'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Parolin, diplomasi alanındaki deneyimiyle tanınıyor.

Luis Antonio Tagle

67 yaşındaki Filipinli kardinal, seçilirse Katolik Kilisesi'nin ilk Asyalı Papası olacak. İngilizceyi akıcı şekilde konuşan Tagle, kapsayıcı yaklaşımıyla Papa Francis'in çizgisini sürdürebilecek bir aday olarak görülüyor.

Peter Turkson

76 yaşındaki Ganalı kardinal, güçlü hitabeti ve liberal yaklaşımı ile biliniyor. Seçilmesi halinde Katolik Kilisesi'nin ilk siyahi Papası olacağı belirtiliyor.

Peter Erdo

72 yaşındaki Macar kardinal, muhafazakar görüşleriyle tanınıyor. Akademik çalışmalarıyla da dikkat çeken Erdo, Francis'in reformist çizgisinin aksine daha geleneksel bir liderlik anlayışını temsil edebilir.

Mykola Bychok

45 yaşındaki Ukraynalı kardinal, yaşının genç olmasına rağmen medyada "sürpriz aday" olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yıl Papa Francis tarafından kardinal ilan edilen Bychok'un ismi konklav sürecinde gündeme gelebilir.