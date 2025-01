Shawn Levy'nin 2022'den beri geliştirdiği Star Wars filmi, Hollywood'un gündeminde. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Levy, Ryan Gosling'i başrol için düşünüyor ve bu konuda görüşmelere başladı. Levy, bu filmde daha önce "This Is Where I Leave You" ve "The Adam Project" projelerinde beraber çalıştığı senarist Jonathan Tropper ile iş birliği yapıyor.

Yeni film Skywalker serisiyle bağlantılı olmayabilir

Filmin detayları henüz açıklanmasa da Skywalker Efsanesi ile bağlantılı olmayacağı biliniyor. Ayrıca filmin, bir üçleme yerine bağımsız bir yapım olacağı ifade ediliyor. Gosling'in projeye katılımı, filmin prodüksiyon sürecini hızlandırabilir. Sonbaharda çekimlere başlanması planlanan filmin, Shawn Levy'nin yeni önceliği haline gelmesi bekleniyor.

Star Wars evreni şu sıralar büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Diziler ve filmlerle yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen yapımcılar, Dave Filoni'nin 2026'da vizyona girecek "The Mandalorian and Grogu" filmi ve Daisy Ridley'nin Rey karakterine odaklanan yeni bir üçleme ile evreni genişletmeye devam ediyor.