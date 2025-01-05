30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde, emniyet ve jandarma ekipleri toplamda 2 milyon 749 bin 743 aracı denetledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimlerine dair önemli bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 30 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 arasında yapılan denetimlerde toplamda 2 milyon 749 bin 743 aracın kontrol edildiğini duyurdu.

Alkol etkisi altında araç kullanan 5 bin 494 sürücüye işlem

Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, sürücülere yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Diğer trafik ihlalleri ve yasal uygulamalar

Yerlikaya, denetimler sırasında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapılan sürücüler hakkında da bilgi verdi. Buna göre:

Çakar ışığı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (mevzuata aykırı olarak) kullanan 63 araç,

ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (mevzuata aykırı olarak) kullanan 63 araç, Hız ihlali yapan 110 bin 62 araç,

yapan 110 bin 62 araç, Periyodik muayenesi yapılmamış 23 bin 851 araç,

23 bin 851 araç, Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660 sürücü,

17 bin 660 sürücü, Sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 kişi,

11 bin 971 kişi, Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 araç sahibine işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, toplamda 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldığını belirterek, denetimlerin yıl boyunca kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.