Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte bankalar, emekli promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Emekliler için cazip fırsatlar sunan bankalar, promosyon miktarlarını 12 bin TL ile 24 bin TL arasında değişen rakamlara çıkardı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili olarak Milliyet'e yaptığı açıklamada promosyon artışlarının enflasyon oranında olacağını belirtti.

"Enflasyon artışına paralel promosyon zammı"

Uzman isim Yılmaz, emekli promosyonlarının yeni yılda yükselmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her altı ayda bir emekli maaşına enflasyon farkı yansıyor. Bankalar da maaş tutarına göre promosyon belirliyor. Maaşlar yükseldiği için promosyonların da en az enflasyon oranında artması bekleniyor. Bankalar bu mevduatı değerlendirerek gelir sağladığı gibi, emekliyi potansiyel müşteri olarak da görüyor” dedi.

Emekli zam oranları ne olacak?

Temmuz-Kasım dönemi enflasyonu şu ana kadar %14,57 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre:

Enflasyon %2 olursa toplam zam farkı %16,86,

Enflasyon %2,5 olursa toplam zam farkı %17,81,

Enflasyon %3 olursa toplam zam farkı %18,00 olacak.

Refah payı veya ek seyyanen zam için ise Meclis onayı gerektiğini belirten Yılmaz, bu durumun maaş farklarını daha da artırabileceğini ifade etti.

31 Aralık kritik tarih!

Promosyon sözleşmelerinin 3 yıllık imzalandığını hatırlatan Yılmaz, “Emeklilik şartlarını sağlayanlar yıl bitmeden karar verirse 2025’e göre %30 daha fazla maaş alabilir. Halihazırda emekli olanlar ise mevcut banka sözleşmelerini cayma bedelini ödeyerek feshedebilir ve daha yüksek promosyon veren bankalara geçebilir” açıklamasında bulundu.