Her sene yılbaşı zamanı ortaya çıkan ve ‘yeni yıla hunharca bağırarak giren adam’ olarak bilinen Yiğit Çalışkan isimli sosyal medya kullanıcısı 2025 yılı videosu için de yeni bir video çekeceğini önceden duyurdu. ‘Şafak 15… yılbaşı videosu geliyor’ diyerek müjde veren Çalışkan, bir konuda ise takipçilerine adeta sitem etti.

Videoları hayatının en değerli hatıraları olarak nitelendiren Yiğit Çalışkan, ‘İleride çocuğuma bile anlatacağım delilikler’ diyerek videolarını her yıl paylaşmaya devam ediyor. Sadece sene de bir paylaşım yapan Yiğit Çalışkan ise ‘öldü mü?’ haberlerinden artık sıkıldığını dile getirdi.

“Öldü haberleri yapmak çok saçma”

X platformu üzerinden hakkında çıkan öldü haberlerine yönelik de rahatsızlığını dile getiren Çalışkan, “Normalde bu tarz olayları umursamam fakat şakanın da bir sınırı olması gerekiyor. İnternet ortamında öldü haberleri yapmak çok saçma. Benimde ailem ve arkadaşlarım var. Telefonla arayıp iyi misin diye soranlar oluyor. Bu tarz haberleri dava etmek zorunda kalmak istemiyorum...” açıklamasında bulundu.