Vitamin ve mineral deposu
Yumurta, A, D, E, B12 gibi önemli vitaminler ve demir, çinko gibi mineraller açısından oldukça zengindir.
İyi kolesterolü yükseltir
Yumurtada bulunan yağlar, iyi kolesterol (HDL) seviyesini artırarak kalp sağlığını destekler.
Beyin dostu kolin içerir
Kolin, beyin sağlığı ve hafıza için önemli bir besin maddesidir ve yumurtada bolca bulunur.
Tüm esansiyel aminoasitleri içerir
Yumurta, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm esansiyel aminoasitleri içeren tam bir protein kaynağıdır.
Göz dostu Lutein içerir
Lutein, göz sağlığını koruyan ve yaşa bağlı göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olan bir antioksidandır.
Doygunluk indeksi yüksektir
Yumurta, uzun süre tok tutan yapısıyla sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçasıdır.
Editör: Sezin Türkyılmaz