Vitamin ve mineral deposu

Yumurta, A, D, E, B12 gibi önemli vitaminler ve demir, çinko gibi mineraller açısından oldukça zengindir.

İyi kolesterolü yükseltir

Yumurtada bulunan yağlar, iyi kolesterol (HDL) seviyesini artırarak kalp sağlığını destekler.

Beyin dostu kolin içerir

Kolin, beyin sağlığı ve hafıza için önemli bir besin maddesidir ve yumurtada bolca bulunur.

Tüm esansiyel aminoasitleri içerir

Yumurta, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm esansiyel aminoasitleri içeren tam bir protein kaynağıdır.

Göz dostu Lutein içerir

Lutein, göz sağlığını koruyan ve yaşa bağlı göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olan bir antioksidandır.

Doygunluk indeksi yüksektir

Yumurta, uzun süre tok tutan yapısıyla sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçasıdır.