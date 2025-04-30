İstanbul’da özel hastanelerin yenidoğan servislerinde yürütüldüğü öne sürülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davada bugün görülen duruşmada 10 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca 5 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini kaldırdı.
29'u tutuklu 58 sanık yargılanıyor
İddialara göre, bazı kamu görevlileri ve özel hastane çalışanları bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek bu hastaların ölümüne neden oldu. Davada 29'u tutuklu toplam 58 sanık yargılanıyor.
Tahliye edilen isimler açıklandı
Ekol TV'nin haberine göre, mahkeme tarafından tahliyesine karar verilen 10 isim şu şekilde:
Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç
Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi Dr. Benar Mansuroğlu
Hemşire Fehmi Alperen
Tıbbi Sekreter Gözde Polat
Tıbbi Sekreter Aslı Alemdağ
Tıbbi Sekreter Senanur Ünlü
Tıbbi Sekreter Müberra Palabıyık
Hemşire Deniz Korkmaz
TRG Hospital Genel Müdürü Murat Mantuş
Sağlık Memuru Remzi Karaca
Adli kontrolü kaldırılan 5 sanık
Mahkeme, aşağıdaki 5 kişi hakkında daha önce verilen adli kontrol kararını da kaldırdı:
Sekreter Gözde Kul Yadigar
Başhemşire Hilal Vatansever
Başhekim İbrahim Oktay
Garson Meryem Küçükoğlu
Hemşire Tuğba Özkaynak