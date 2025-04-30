İstanbul’da özel hastanelerin yenidoğan servislerinde yürütüldüğü öne sürülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davada bugün görülen duruşmada 10 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca 5 sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini kaldırdı.

29'u tutuklu 58 sanık yargılanıyor

İddialara göre, bazı kamu görevlileri ve özel hastane çalışanları bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ederek bu hastaların ölümüne neden oldu. Davada 29'u tutuklu toplam 58 sanık yargılanıyor.

Tahliye edilen isimler açıklandı

Ekol TV'nin haberine göre, mahkeme tarafından tahliyesine karar verilen 10 isim şu şekilde:

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç

Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi Dr. Benar Mansuroğlu

Hemşire Fehmi Alperen

Tıbbi Sekreter Gözde Polat

Tıbbi Sekreter Aslı Alemdağ

Tıbbi Sekreter Senanur Ünlü

Tıbbi Sekreter Müberra Palabıyık

Hemşire Deniz Korkmaz

TRG Hospital Genel Müdürü Murat Mantuş

Sağlık Memuru Remzi Karaca

Adli kontrolü kaldırılan 5 sanık

Mahkeme, aşağıdaki 5 kişi hakkında daha önce verilen adli kontrol kararını da kaldırdı:

Sekreter Gözde Kul Yadigar

Başhemşire Hilal Vatansever

Başhekim İbrahim Oktay

Garson Meryem Küçükoğlu

Hemşire Tuğba Özkaynak