Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Konserleri, Yenipazar’da gerçekleştirdiği etkinlikte vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından organize edilen konser, Yenipazar Belediyesi önünde büyük ilgi gördü.

Sanat ve eğlence bir arada

Yenipazar'da düzenlenen konserde, Türkçe pop müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Vatandaşlar, ritmik müziklerle coşkulu bir atmosferde dans ederek ve şarkılara eşlik ederek etkinliğin tadını çıkardı. Konser sonunda, vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek etkinliğin kalitesinden övgüyle bahsetti.

Başkan Çerçioğlu'ndan sanatla buluşma sözleri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Aydınlıları sanatla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, kültürel etkinliklerin şehrin dört bir yanına yayılmasının önemini vurgulayarak, sanatı herkes için ulaşılabilir kılma hedeflerini sürdüreceklerini belirtti.

Gözde bir etkinlik serisi

Yaz Konserleri etkinlikleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın deneyimli eğitmenlerinden oluşan orkestranın performansıyla devam ediyor. Bir sonraki konser, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Söke ilçesi Harikalar Diyarı Parkı’nda gerçekleştirilecek.