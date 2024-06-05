Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava bugün görüldü. Polisin operasyonla gözaltına aldığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mehmet Sıddık Akış'a yönelik yapılan suçlamalar:

Törer örgütü yapılanmasında görev aldı

Örgüt için haraç topladı

Teröristleri evinde sakladı

Çocukları örgüte yönlendirdi

Terörist cenazelerini organize etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM partili milletvekiller meclis kürsüsünü işgal etti. DEM Partili vekillere karşı AK Partili vekiller karşı çıktı, meclis genel kurulunda arbede çıktı.