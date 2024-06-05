Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava bugün görüldü. Polisin operasyonla gözaltına aldığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mehmet Sıddık Akış'a yönelik yapılan suçlamalar:
Törer örgütü yapılanmasında görev aldı
Örgüt için haraç topladı
Teröristleri evinde sakladı
Çocukları örgüte yönlendirdi
Terörist cenazelerini organize etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM partili milletvekiller meclis kürsüsünü işgal etti. DEM Partili vekillere karşı AK Partili vekiller karşı çıktı, meclis genel kurulunda arbede çıktı.