Türkiye'deki ekonomik krizler, genellikle kaos ve belirsizliklerle birlikte gelirken, bankacılık sektörü bu dönemleri fırsata dönüştürerek kazanç sağlıyor. Ancak, geçmişteki krizlerin aksine, şu anda özel bankaların batma riski bulunmuyor; çünkü çoğu dünya devlerine satıldı ve bu bankalar, kriz dönemlerinde de paralarını artırmayı sürdürüyorlar.

Türkiye bankacılık sektörünün direnci

Bankacılık sektöründeki bu direncin arkasında, Türkiye'de uygulanan etkili politikalar ve düzenlemeler yatıyor. Özellikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve geç likidite penceresi sistemi gibi mekanizmalar, bankaların batmasını önleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Geç likidite penceresi, Merkez Bankası'nın bankalara kriz anlarında son borç veren kurum olarak destek sağlamasını içerir. Kemal Derviş'in 2001 krizinin ardından uygulamaya koyduğu bu sistem, bankaların likidite sorunlarını çözmek için kritik bir rol oynamıştır. Bugün bu sistem sayesinde bankalar, diğer bankalardan borç bulamadıklarında Merkez Bankası'ndan borç alabilirler.

Krizlerin ve bankacılık sektörünün tarihçesi

Ekonomik krizlerin her biri kendi dinamiklerine sahiptir. 1920, 1929, 1980 ve 2008 krizleri, küresel çapta farklı hikayelere sahipti. Türkiye'de ise 2001 krizi, bankacılık sektöründeki büyük değişiklikleri tetikledi. O dönemde, bankaların çoğu, siyasilere yakın kişilerin ve işadamlarının kontrolünde olup, bu durum bankaların içini boşaltmalarına ve batmalarına yol açtı. Ancak, günümüzde bu tür sorunlarla karşılaşılmıyor; çünkü bankacılık sektörü daha sıkı düzenlemelerle denetleniyor.

Gerçek sektördeki sorunlar

Bankacılığın yanı sıra, gerçek sektör, yani üretim ve hizmet sektörü, ülkenin ekonomik sağlığı için kritik bir rol oynar. Son aylarda, istihdamda gözlemlenen azalmalar, işletmelerin küçülmesi ve iflas riski, ekonominin gerçek yüzünü ortaya koyuyor. İşletmelerin krediyle ayakta tutulması, finans sektörünün desteğine olan bağımlılığı gösteriyor.

İşletmelerde yaşanan küçülme ve batma oranları, istihdamın azalması gibi göstergeler, ekonominin ne denli zor durumda olduğunu işaret ediyor. Bankaların krizlere karşı direnci önemli bir faktör olsa da, gerçek sektördeki sorunların çözülmesi, ekonominin toparlanması için elzemdir. Finans sektörü, ekonomik dinamiklerin yalnızca bir parçasıdır ve asıl çözüm, gerçek sektördeki yapısal sorunların ele alınmasında yatmaktadır.